A Salerno un presidio per fermare tutte le guerre

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà sabato prossimo alle 10 anella piazza adiacente la stazione ferroviaria ilper la Pace. “Fermiamo la criminale follia dile, la corsa al riarmo, la distruzione del Pianeta L’Italia deve dire basta alla guerra!” si legge nel volantino che preannuncia l’iniziativa. Un lungo elenco di motivazioni. “ Ormai lesi susseguono con ritmo ed intensità crescente. Si compiono i due anni di guerra in Ucraina, con centinaia di migliaia di morti, milioni i profughi in fuga ed un terzo del paese distrutto. In Siria, dopo tredici anni di guerra, i risultati sono centinaia di migliaia di morti e la distruzione di una secolare convivenza inter-religiosa e inter-comunitaria. In Africa,e neo- colonialismo non hanno mai ...