A Milano incubo smog | è la quarta città al mondo più inquinata | emergenza in tutta la Pianura padana

Cucine da incubo è un programma televisivo italiano di genere reality e culinario, in onda dal 2013 al 2015 sul canale satellitare Fox Life, dal 2016 al 2019 in chiaro su NOVE, e dal 2022 su Sky Uno e in streaming su Now. La conduzione è affidata al pluripremiato chef Antonino Cannavacciuolo, mentre la voce fuori campo è di Andrea Lavagnino nelle prime sette edizioni, dall'ottava è di Christian Iansante. Le stagioni prodotte dai canali Sky sono state replicate su Cielo e TV8; le stagioni di Discovery sono state invece trasmesse in differita su Food Network.