A Grottaglie “Le Vie delle Quaremme” con le “Reti di Menti”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoUna mappa di tutte leappese ai balconi e sulle strade del centro storico die una iniziativa per la loro scoperta: proseguono le attività del progetto “di” che vede aziende, istituzioni, scuole ed Enti del Terzo Settore operare insieme per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio del Gal Magna Grecia. In questo periodo le “di” sono impegnate per la promozione e valorizzazione di unapiù antiche tradizioni di: la Quaremma. Sono fantocci con le sembianze di una vecchina tutta vestita di nero che, come le massaie di un tempo, indossa un fazzoletto scuro sulla testa, uno scialle e “lu sunale”, ovvero il grembiale da lavoro. Addobbata con oggetti dal ...