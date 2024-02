A che ora VakifBank Istanbul-Conegliano | Champions League volley femminile | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Domani, martedì 20 febbraio, si gioca, partita valida per l’andata dei quarti di finale della CEV2023-2024 di pallavolo. Sfida tra due squadre stellari in Turchia, con le Pantere che provano a continuare la loro stagione perfetta cercando di espugnare uno dei palazzetti più caldi e difficili del mondo, nella doppia sfida che le vede contrapposte alle campionesse in carica. È la partita che può tranquillamente una finale, saranno fuochi d’artificio nelle due sfide ricche d’incroci e di storie da raccontare.è capolista della Serie A1, e ha vinto tutte le partite disputate in questa stagione fino ad adesso. Le Pantere hanno incamerato il secondo trofeo stagionale nella giornata di ieri, battendo Milano al tie-break dopo una ...