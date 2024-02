A che ora LKS Commercecon Lodz-Milano | Champions League volley femminile | dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Domani, martedì 20 febbraio (ore 18.00) si gioca, incontro valido per l’andata dei quarti di finale della2023-2024 di. Dopo un girono dominato, Egonu e compagne affrontato una doppia sfida tutt’altro che insormontabile. L’obiettivo è vincere in trasferta per fare il primo passo verso la semifinale. È innegabile che asia andata bene, ma la fortuna e un quarto più morbido se la è guadagnata battendo le campionesse d’Europa ai gironi. Paola Egonu e compagne arrivano a quest’andata dopo la delusione della sconfitta con Conegliano in Coppa Italia, la terza stagionale subita per mano delle Pantere. Le ragazze di coach Gaspari hanno dato battaglia fino all’ultimo, e sfiorato un successo che sarebbe stato storio. Non c’è ...