A Cattolica e Doha Ciriesi e Gaudiano | orgoglio azzurro Doppietta nei Gp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Capita raramente di raccontare due vittorie azzurre in GP nella stessa giornata. E poco ci è mancato che fossero tre. Procedendo per ordine, nel "tre stelle" di San Giovanni in Marignano,, Francesca(foto) ha messo tutti in riga siglando il GP (h. 1,50 m.) su Jandino v/d Crumelhaeve, davanti alla fuoriclasse elvetica Jane Richard (Molly Malone Z) e Gianluca Quondam (Chaccabay). Considerando che la Richard si allena da anni in Italia (attualmente a La Madonnina di Vinovo, Torino) si può parlare di podio tutto "italiano". Plusvalore aggiunto: solo questi tre binomii su 48 partenti hanno realizzato doppio zero. Seconda storia a, Qatar, protagonista, come ormai da diverse settimane. L’assoè andato a segno nel GP "tre stelle" (h. 1,50 m.) in sella a Crack Balou, ...