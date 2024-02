A casa come al bar | le idee per creare un angolo caffè senza spendere tanto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La tazzina bollente, quell’aromaamato che si sprigiona nella stanza, uno spazio perfetto per prepararlo e per gustarselo aproprioal bar. Stiamo parlando dell’che ognuno di noi può allestire nella propria abitazione (ma anche in ufficio) e che diventa il luogo perfetto in cui ritagliarsi un momento per sé, per ricaricarsi o – molto più semplicemente – per staccare un attimo dalla routine quotidiana. Non serve investire grosse cifre per crearne uno, basta acquistare pochi semplici oggetti per trasformare uno spazio vuoto in quello in cui fermarsi a gustare il, proprio quello che si preferisce. La spesa iniziale, poi, si ammortizzerà nel tempo perché preparare ildubbio meno ...