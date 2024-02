A 51 ore da Napoli-Barcellona | il Napoli non sa chi sarà l’allenatore Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, sulla situazione del: «A 51 ore dalla sfida con ilnon sappiamo chi sarà l’allenatore del. Stagione surreale e questo è qualcosa di ancora più surreale. Io credo il presidente non abbia ancora l’ok dalla federazione slovacca. Questo penso sia l’unico motivo per cui ancora Calzona non è l’allenatore del. Domani tra l’altro Mazzarri deve andare in conferenza stampa. Io credo che la cosa deve andare necessariamente in porto, anche perché d’è di mezzo Hamsik. Mi riesce difficile immaginare che la federazione si metta contro di lui. Domani nella conferenza stampa Uefa, l’allenatore è obbligato a presentarsi. Tre cambi in panchina per la squadra che ha vinto lo scudetto e che adesso si trova ...