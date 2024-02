400 dollari di spesa a settimana e 21 lavatrici | Britni Church e la vita con 12 figli su TikTok

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una donna di 35 anni del Kansas, negli Stati Uniti, è diventata famosa sui social per essere mamma di 12, questo il suo nome, è infatti proprietaria dell’accountourlargefamilylife, nel quale posta giornalmente contenuti sulla propriacon una famiglia numerosa. Il profilo ha avuto molto successo in poco tempo, riuscendo ad attirare quasi 2 milioni di follower e circa 60 milioni di like. @ourlargefamilylife Replying to @Yalie???? ? original sound -In molti, però, si sono chiesti quanto costi mantenere 12. Intervistata dal Southwest News Service, un giornale locale, la donna ha risposto ad alcune domande dichiarando: “Mi sento molto fortunata ad essere mamma. Sono felice della mia ...