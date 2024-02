16 purificatori d' aria per difenderti dall' inquinamento atmosferico e proteggerti dai pollini

Il purificatore d'aria, chiamato anche depuratore d'aria, è un apparecchio elettrico per gli ambienti interni adatto per il filtraggio e per la pulizia dell'aria in quegli ambienti dove sono presenti cattivi odori come il fumo che possono creare problemi alla salute delle persone oppure per l'eliminazione di germi e batteri responsabili di malattie.