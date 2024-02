Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 febbraio 2024

(Di domenica 18 febbraio 2024) Questa sera, domenica 18, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 18, di? Scopriamoli insieme.Giuseppe Brindisi intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi, con cui si affronterà la morte del maggior oppositore di Vladimir Putin, Aleksej Navalny. Al centroil caso De Luca dopo gli insulti, fuorionda, del ...

domani , domenica 18 febbraio, nel nuovo appuntamento con “ Zona Bianca ”, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il ... ()

Zona bianca è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda in prima serata su Rete 4 dal 7 aprile 2021, ideato e condotto da Giuseppe Brindisi. Il programma è giunto alla terza edizione e va in diretta dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Topi d'auto al lavoro 'beccati' dai carabinieri: 3 denunce: ... aggiungendo che la coppia era giunta sul luogo a bordo di una Lancia Y di colore bianca. In ... non riuscendo a spiegare sia la loro presenza in quella zona, che la reazione alla vista del mezzo di ...

SAN GIOVANNI LA PUNTA, FORZANO UN FURGONE PER CON ARNESI DA SCASSO: TRE DENUNCIATI: ... aggiungendo che la coppia era giunta sul luogo a bordo di una Lancia Y di colore bianca. In ... non riuscendo a spiegare sia la loro presenza in quella zona, che la reazione alla vista del mezzo di ...

L'elicottero schiantatosi a Laives era partito da Trento: due persone ferite trasportate in ospedale : ...del tipo Cabri quello che nelle prime ore di questa mattina è precipitato a Laives nella zona ... Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco , la Croce bianca e le forze dell'ordine . Sulla vicenda ...