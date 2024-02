Zoff su Inzaghi e Simeone | «Tecnici nati | si capiva già 20 anni fa»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Dino, ex portiere dell’Italia e non solo, ha parlato di Simonee Diegoin vista della gara tra Inter e Atletico di martedì Dino, ex portiere dell’Italia e non solo, ha parlato di Simonee Diegoin vista della gara tra Inter e Atletico di martedì. Le sue dichiarazioni a Tuttosport: SIMONE-– «Direi di sì. Adesso sembra facile dirlo, ma già più di 20fa si intravedevano in loro doti importanti.per età era più pronto, ma pure Simone era sempre molto attento e sul pezzo. Aveva quella curiosità che poi ti porta ad allenare». INTER – «Il Toro è straordinario, ma non c’è solo lui. L’Inter è forte in tutti i reparti: hanno un grandissimo centrocampo, una difesa molto solida e ...