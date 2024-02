Zoff | «Inzaghi equilibrato | Simeone combattente! Inter forte in tutto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha allenato sia Simoneche Diegoai tempi della Lazio. La leggenda del calcio italiano si esprime in vista di-Atletico Madrid. AMICI A CONFRONTO ? Dinoelogia i suoi due ex allenatori, che martedì saranno uno contro l’altro in-Atletico Madrid: «sta facendo grandi cose con competenza ed equilibrio. È diventato bravissimo. Sono entrambi molto realisti nell’ambito sportivo e tecnico. Sanno essere decisi e concreti. Diego (, ndr) combattente, Simone». GRANDE LIVELLO ?su Lautaro Martinez e sul valore della rosa nerazzurra: «Il Toro è straordinario, ma non c’è solo lui. L’in tutti i reparti: hanno un ...