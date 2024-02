Zirkzee | «Non è stato facile per mia mamma portarmi agli allenamenti mentre mio padre lavorava»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) Joshuaè il giovane bomber del Bologna che sta trascinando i suoi verso l’Europa. Contro la Lazio altra prestazione sublime dell’attaccante ex Bayern. Sportweek lo ha intervichiedendogli qualcosa sul suo passato. Il suo secondo nome è “Orobosa”, in nigeriano significa “il destino è nelle mani di Dio” Il suo secondo nome è “Orobosa”, in nigeriano significa “il destino è nelle mani di Dio”: «È il secondo nome che ha scelto per me mia madre. La risposta è sì, è bello vivere sapendo che la tua vita è nelle mani di Dio. Non c’è bisogno di preoccuparsi troppo: se Dio lo vuole, le cose che desideri ti accadranno. Altrimenti, significa che ha qualcos’altro in mente per te. Penso sempre che Dioabbia un piano per me, che tutto succeda per un motivo, anche se chiaramente è anche in tuo potere trarre qualcosa dalle abilità che ti sono state donate. ...