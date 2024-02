Zirkzee | «Bologna in Europa? Vi posso dire che…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’attaccante dela Dazn ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la partita contro la Lazio L’attaccante dela DAZN ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la gara contro la Lazio. «Le scarpe le ho tolte appena è finita la gara le avrà prese qualcuno dello staff, ero stanchissimo. Il finale della partita è stato davvero intenso ma l’importante è stato portare a casa il risultato. Non segnavo da gennaio, ma oggi è stato bello poterlo fare soprattutto per portare a casa i tre punti per questa squadra. Sono molto contento. Credo che dobbiamo essere molto orgogliosi di noi oggi perchè non è stato facile battere la Lazio, sapevamo fosse una squadra difficile. Nove gol per me e Orsolini? Non è importante chi arrivi primo, l’importante è vincere.? Non ...