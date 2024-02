Zazzaroni con Allegri | «Chi ha migliorato Gatti? Lo Spirito Santo?»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le parole di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sugli ultimi risultati della Juventus in Serie A Ivan, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato del pareggio della Juventus contro il Verona. PAROLE- «Inevitabili, poiché meritatissimi, i complimenti a Marco Baroni che a gennaio s’è visto azzerare sei mesi di lavoro e cambiare tanti volti del suo Verona eppure, senza un lamento, è stato capace di presentare subito una squadra ugualmente competitiva. Ricordo che qualcuno aveva addirittura parlato di campionato falsato per via del pauroso impoverimento tecnico di una delle candidate alla retrocessione. Sciocchezze: Baroni, sorprendente assemblatore di figurine di differenti estrazioni, ha cancellato le insinuazioni e demolito teorie e luoghi comuni su preparazione, equilibri tattici, chimica, stabilità e ...