Yuasa tra le mura amiche Stiamo attenti a Cantù

(Di domenica 18 febbraio 2024) Archiviato un doppio turno esterno consecutivo, tra Prata e Brescia, con cinque punti su sei portati a casa, laBattery Grottazzolina torna a giocare davanti al pubblico amico oggi per affrontarenell’ottava giornata di ritorno. I lombardi al momento sono fuori dalla griglia playoff ma costruita per ben altri obiettivi: a Grotta insomma si giocano chance importanti per raggiungere la seconda fase. E sono anche in un buon momento di forma testimoniato dalle due vittorie conseguite nelle ultime due uscite contro Reggio Emilia e Santa Croce. Ma per capire la forza del gruppo a disposizione di coach Denora, costruito in continuità rispetto alla passata stagione dove chiuse la regular season addirittura al secondo posto. Confermati l’opposto mancino Gamba, i centri Monguzzi e Aguenier, la banda Ottaviani ed il libero Butti. I nuovi sono ...