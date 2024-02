Yeman Crippa | “Cominciato il processo per diventare maratoneta | posso correre più veloce”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha firmato il nuovo record italiano di Maratona, correndo in 2h06:06 lungo le strade di Siviglia. L’azzurro ha migliorato di un minuto e dieci secondi il precedente primato nazionale, siglato lo scorso anno da Iliass Aouani a Barcellona. Il nostro portacolori ha tagliato il traguardo in quarta posizione e ora detiene i migliori tempi italiani dai 3.000 metri ai 42,195 km.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Ultimi 9 km a 2:50, dal 37 al 42 in 14:31. Qualificarmi per i Giochi era l’obiettivo di oggi, ora finalmenteprepararmi per l’appuntamento dell’anno edire che ilperunsta cominciando. La nostra idea era di...