WWE | Chad Gable protagonista di un nuovo match annunciato per Raw | i dettagli

(Di domenica 18 febbraio 2024) La WWE ha reso noto unincontro in programma per la puntata di Raw di domani notte, l’ultimo show live del main roster prima di Elimination Chamber (lo Smackdown di venerdì scorso è stato già registrato per consentire allo staff di raggiungere Perth, Australia, per il premium live event). Si tratta di un redi un incontro visto lo scorso 22 gennaio, conche se la vedrà nuovamente con Ivar in un 1 vs 1. Lo show avrà quindi ben cinquegià annunciati, con lo scontro tra il leader dell’Alpha Academy ed Ivar che si aggiunge ai già confermati Cody Rhodes vs Drew McIntyre, GUNTHER vs Jey Uso (Intercontinental Title), alla Last Chance Battle Royal per l’ultimo posto nell’Elimination Chamberfemminile ed, infine, allo scontro in ...