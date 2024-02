WWE | Annunciata conferenza stampa pre-Elimination Chamber | venerdì parleranno i protagonisti dell’evento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il Southern Oval di Perth ospiterà una nuovaWWE23 febbraio, alle ore 12 locali (le 5 per noi italiani), coni grandi nomi che prenderanno parte ad, premium live event che si terrà nell’antistante Optus Stadium di Perth, Australia, il giorno seguente. Randy Orton, Becky Lynch, Logan Paul, l’idolo di casa Rhea Ripley, Triple H e diversi altrisaranno dunque presenti a questa sorta di media day che, come accaduto per il Wrestlemania Kickoff, sarà aperto gratuitamente al pubblico. Per seguirlo in territorio italiano sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento al WWE Network, confermato come unico broadcasterad oggi nel mercato internazionale (ad esclusione ...