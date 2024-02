WTA Dubai 2024 | Elisabetta Cocciaretto rimonta e batte la belga Elise Mertens all’esordio nel main draw

(Di domenica 18 febbraio 2024) La lucky loser azzurra, dopo essere stata ripescata, centra il successo nel primo turno del tabellone principale del torneo di, negli Emirati Arabi Uniti, di categoria WTA 1000: la tennista italianalaimponendosi con lo score di 1-6 6-3 7-6 (3) in due ore e venticinque minuti di gioco e sfiderà la statunitense Coco Gauff, numero 3 del seeding. Nel primo set i due game iniziali vengono vinti ai vantaggi dalla giocatrice al servizio, poiinizia ad essere più cinica dell’azzurra ed a vincere praticamente tutti i punti importanti. La, infatti, concede poco o nulla al servizio (tre punti complessivi negli altri tre turni in battuta), mentre ...

Il Dubai Tennis Championships è un torneo professionistico di tennis che si disputa a Dubai, Emirati Arabi Uniti, su campi di cemento. Viene organizzato un torneo sia maschile (dal 1993), che femminile (dal 2001), sotto il nome di Dubai Duty Free Men's and Women's Open.essendo organizzato e di proprietà della Dubai Duty Free Company, ed è sotto il patronato dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati e sindaco di Dubai.

