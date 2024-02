Whatsapp bloccherà le chat in automatico | se non intervieni non potrai più leggerle

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 febbraio 2024) Arriva il blocco indelledi. Ecco cosa cambierà con i prossimi aggiornamenti della popolare app di Meta. Tutti conosciamo, la piattaforma di messaggistica istantanea più popolare del mondo. L’app è sempre più centrale nella strategia di mercato di Meta, il gruppo che da quando ha messo la mani su(nel 2014) non ha mai smesso di implementarne le funzionalità.inle– cityrumors.itI risultati di questo sforzo si sono visti. Lo testimoniano i numeri, in prima battuta. La crescita costante diè più che eloquente: l’app di Meta ha più che quadruplicato i propri utenti, passando da da 465 milioni a oltre 2 miliardi di utenti mensili in ...