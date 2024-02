Vuelta Valenciana femminile 2024 | Elisa Balsamo fa doppietta! L’azzurra si impone a Valencia | generale a Reusser

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Inizio stagionale imperioso per(Lidl-Trek), che trova la seconda vittoria nella sua settima d’esordio in questo, dopo aver vinto la prima tappa, fa sua anche la quarta e ultima frazione dellandosi sul traguardo dicon una volata spaventosa. Ventiquattresima vittoria in carriera tra le professioniste per la classe ’98 nata a Cuneo, che si lancia come meglio non poteva nell’anno olimpico. Secondo posto per la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team), terza posizione per un’ottima Nadia Quagliotto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), che eguaglia il suo miglior risultato di sempre. Tappa nervosa e che non ha visto un andamento lineare lungo i 118km ...