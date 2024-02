Volta ao Algarve 2024 | Daniel Martinez la spunta nell’ultima tappa | a Remco Evenepoel la classifica generale

(Di domenica 18 febbraio 2024)vince sull’Alto do Malhão la quinta e ultimadella 50a edizione dellaaoin Portogallo. Sull’arrivo in salita sono rimasti i migliori scalatori a giocarsi il successo e il colombiano della Bora – Hansgrohe è stato il più lesto allo sprint anticipando, che comunque porta a casa il successo finale per la terzain questa corsa. La corsa non è particolarmente viva nei primi 60 km, ma attorno ai 100 chilometri alla conclusione si forma una maxi-fuga composta da 19 corridori, tra cui grandi nomi come Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Valentin Madouas, Andreas Leknessund, Nils Politt, James Shaw e Jasper Stuyven. Questi corridori arrivano ad avere un vantaggio di circa tre minuti nei confronti del ...

L'Algarve (in italiano Algarvia), dal termine in arabo , al-gharb, cioè "l'ovest", è la regione più meridionale del Portogallo continentale. Con una superficie di 4.960 km², registrava secondo una stima 437.970 abitanti nel 2020 distribuiti nei 16 comuni della regione (concelhos o municípios in portoghese).

Ciclismo, Volta ao Algarve: Martinez conquista la seconda tappa: Daniel Martinez conquista la seconda tappa della Volta ao Algarve , la Lagoa - Alto da Foia, lunga 171,9 chilometri. Il colombiano ha avuto la meglio su Remco Evenepoel in uno sprint finale e Sepp Kuss, 6' alle spalle. Martinez ottiene così la testa ...

Trentadue convocate per il doppio test con Irlanda e Inghilterra. Prima chiamata per le blucerchiate Tampieri, De Rita e Oliviero: ...AVVERSARIE " Il nuovo centro sportivo della Fiorentina si appresta ad ospitare per la prima volta ... I successi più netti sono due 4 - 1, il primo dei quali ottenuto nel 2007 all'Algarve Cup, in un ...

Ciclismo, Evenepoel: 'Lo scorso anno volevo allontanarmi per un po' dal mondo delle corse': Da mercoledì 14 febbraio il campione belga è impegnato alla Volta Algarve, dove è ancora una volta il principale favorito per la vittoria finale e la stella della corsa. Questo avvio da copertina, ...