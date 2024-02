Volley | Superlega 2023 2024 | tutti i risultati e la classifica

(Di domenica 18 febbraio 2024)e ladella regular season delladimaschile. Archiviata la lunga estate azzurra, l’attenzione si sposta sul massimo campionato italiano, uno dei più competitivi al mondo. I campioni d’Italia in carica di Trento proveranno a difendere il titolo, ma le contendenti non resteranno a guardare. Tra le squadre da osservare le “solite” Civitanova e Perugia ma non solo: le sorprese non mancano, come hanno dimostrato i Playoff della passata stagione. Di seguito,i punteggi delle partite e ladella regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. TABELLONE COPPA ITALIA: GLI ...

La You Energy Volley è una società pallavolistica maschile italiana con sede a Piacenza: milita nel campionato di Superlega.

Pallavolo Coppa Italia F – Conegliano si conferma regina, a Milano non bastano 35 punti di Egonu per toglierle la coccarda tricolore: Quinta Coppa Italia, 16ma vittoria consecutiva in Italia. Conegliano si conferma più che mai la squadra più forte di questo quarto di secolo degli anni 2000. La Prosecco Doc Imoco Conegliano dopo 5 co ...

La Vero Volley Monza sconfigge Catania per 3-0 fra le mura amiche: La Vero Volley Monza dimostra carattere vincendo contro Catania in tre set, senza concedere nulla; ora si concentra sulla finale di Challenge Cup in Polonia.

Volley, la Farmitalia Saturnia retrocede in A2: Nello stesso turno sono arrivati la sconfitta per 3-0 a Monza e la vittoria di Taranto a Piacenza, questo è bastato per fare svanire ogni sogno di salvezza per Farmitalia Saturnia che, a due giornate ...