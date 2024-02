Volley femminile | Conegliano vince la Coppa Italia Milano ko al tie-break | non bastano i 35 punti di Egonu

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha vinto la2024 di, sconfiggendoper 3-2 (25-21; 22-25; 25-19; 19-25; 15-11) nella finale andata in scena al PalaTrieste. Le Pantere si sono imposte al termine di una partita ad altalena, dopo essere state in vantaggio per 1-0 e 2-1 e aver sempre subito la rimonta della compagine meneghina. Le Campionesse d’hanno conquistato il trofeo per la quinta volta consecutiva, la sesta nella storia per la corazzata veneta (2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno avuto ancora la meglio in quella che è diventata un’autentica classica della pallavolo tricolore, sconfiggendo il Verocome nelle ultime finali di Scudetto,...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Egonu non ci sta e mantiene Milano a contatto. 8-6 Parallela di Haak, attenzione perchè le Pantere ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:47 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon ... ()

La Trentino Volley è una società pallavolistica femminile italiana con sede a Trento: milita nel campionato di Serie A1.

La PromoPharma batte Ferrara al tie - break. La Titan Services sconfitta con onore dalla Ke Car: Serie D Femminile: Ke CAr Volley - Titan Services 3 a 0 (25/22 29/27 25/21) Una Titan Services rimaneggiata perde 3 a 0 in quel di Rimini ma esce a testa alta dal parquet. "È un 3 a 0 che non ci fa ...

A Trieste in campo (ore 14.15) Milano e Conegliano per brindare in Coppa Italia: Così oggi, in diretta su Rai 2 a partire dalle 14,15, RaiPlay, Rai Italia e rainews.it , la classica recente del volley femminile nazionale manderà in scena il quarto atto stagionale, reso tale dai ...

'Una classe di valori' gli studenti incontrano le Stelle nello Sport: Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Sport Albisola Volley: per la B maschile e la B2 femminile fine settimana da incubo Posted on 12 Aprile ...