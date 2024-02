Vlahovic è il miglior marcatore d'Europa Ma il resto dell'attacco della Juventus è da zona retrocessione

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio è stato assegnato al calciatore della Juventus Dusan Vlahovic e la sua card Player Of The ... (sportface)

Dušan Vlahovic (in serbo ; pronuncia: [duan 'vlaxit]; Belgrado, 28 gennaio 2000) è un calciatore serbo, attaccante della Juventus e della nazionale serba.

Juventus, urgenza gol a Verona: tre partite di fila senza reti mancano dall'era Delneri: La Juventus cerca però urgentemente il ritorno al gol e si affida a Dusan Vlahovic, assente nell'... La Juventus ha la seconda miglior difesa (nove gol presi) in trasferta in questa Serie A, mentre dall'...

Giuseppe Bruscolotti a 'Legends - Ci vediamo a Napoli': 'Uno come Osimhen sveglia chi sta dormendo': ...(secondo calciatore con più presenze nella storia del Napoli) e Pino 'Batman' Taglialatela (miglior ... Per esempio Vlahovic ha mostrato come le pressioni possano far calare il rendimento di un giocatore ...

