“Vladimir Putin ha una nuova amante” | chi è la fiamma del presidente russo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilavrebbe una relazione con Ekaterina 'Katya' Mizulina, 39 anniha una. Almeno, secondo il tabloid The Mirron. Ilavrebbe una relazione con Ekaterina 'Katya' Mizulina, 39 anni, storica dell'arte che ha studiato a Londra. Nota a margine: Mizulina è la figlia della senatrice Elena Mizulina, 69

Per il regime Navalny è deceduto per «cause naturali». Gli ultimi giorni nel «Lupo polare», il carcere all’estremo Nord (corriere)

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo ´ ´ ´; AFI: [vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, già primo ministro (1999-2000, 2008-2012) e attuale presidente della Russia (2000-2008, 2012-presente).

Fiaccolata in centro a Treviso per Navalny: L’iniziativa di Azione, lunedì alle 18.30 in piazza dei Signori. «Partecipino tutti, e tutte le forze politiche» ...

La moglie di Kara-Murza: "Dopo la morte di Navalny temo per la vita di mio marito": La moglie del dissidente britannico-russo incarcerato Vladimir Kara-Murza ha detto di temere per la vita di suo marito dopo la morte di Alexei Navalny.