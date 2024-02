“Vladimir Putin ha una nuova amante” | chi è la fiamma del presidente russo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pubblicato il 18 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –ha una. Almeno, secondo il tabloid The Mirron. Ilavrebbe una relazione con Ekaterina 'Katya' Mizulina, 39 anni, storica dell'arte che ha studiato a Londra. Nota a margine: Mizulina è la figlia della senatrice Elena Mizulina, 69 anni, che in Russia presiede l'organo che vigila sulla sicurezza nazionale del web. La senatrice, in sostanza, si occupa di censura online, soprattutto per quanto riguarda posizioni anti-o contrarie alla guerra in Ucraina. Il padre delladie il professor Mikhail Mizulin, figura di primo piano nel panorama accademico a Mosca. La figlia, come scrive il Mirror, si è laureata alla ...