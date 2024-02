Vittoria di platino L’Appignanese manda ko l’Atletico Centobuchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Appignanese 2 Atletico1 APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Giampaoli, Tarquini, Fagiani, Argalia, Carboni, Gagliardini, Pistelli, Medei, Raponi (26’ st Pietrantonelli). All.: Cantatore. ATLETICO: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino (8’ st Zadro), Picciola (21’ st Liberati), Galli, Napolano, Cialini. All. Fusco. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 8’ Cialini, 35’ Gagliardini, 44’ st rig. Tarquini. Note. Presenti 150 spettatori. Espulso Liberati.centra una preziosaai danni del.Ospiti in vantaggio con Cialini che sfrutta all’8’ l’assist di Napolano. Al 31’ l’arbitro assegna il rigore alper l’atterramento di Cialini: batte Napolano e Pettinari ...