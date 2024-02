“Vita orribile dopo il successo di Titanic” | Kate Winslet si racconta a cuore aperto | la verità dopo 27 anni

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di domenica 18 febbraio 2024)27decide dirsi come non ha mai fatto, rivelando dei dettagli su ciò che è accaduto. Era il 1997 l’anno in cuifece il suo debutto nel film. Stiamo parlando di una vera e propria pietra miliare nel mondo del cinema che era stato in MovieTele.it.