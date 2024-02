Violento schianto nella notte | due giovanissimi in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodel sabato seracentralissima via Tagliamento quando dopo poco la mezzaun’automobile e una minicar si sono scontrare frontalmente. Le cause sono ancora in via di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine che si sono portate immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco il cui intervento è stato necessario per liberare della minicar il conducente rimasto bloccato tra le lamiere. Due i giovani coinvolti alla giuda dei rispettivi veicolo, un ventenne e un sedicenne, uno di Monteforte Irpino l’altro di Avellino che sono stati trasferiti all’Moscati di Avellino per le cure del caso. I Vigili del Fuoco riferiscono nel dettaglio nelimpatto il ragazzo minorenne alla guida della minicar originario di ...