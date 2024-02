Violamania | la Fiorentina è sparita E a Empoli arrivano segnali inquietanti

“Sono tornato due estati fa a Firenze, ero il primo a sapere di non essere in condizioni di poter dare una mano fisicamente e mentalmente.... (calciomercato)

Sofyan Amrabat (in arabo ; Huizen, 21 agosto 1996) è un calciatore marocchino con cittadinanza olandese, centrocampista del Manchester Utd, in prestito dalla Fiorentina, e della nazionale marocchina.

Violamania: lezione di calcio dal Bologna. Sconfitta di tutti, ma i segnali c’erano da tempo: Una batosta vera e propria. La Fiorentina esce dal Dall`Ara con le ossa rotte e, soprattutto, con la consapevolezza che probabilmente la goleada contro il Frosinone.

Violamania: fra telefoni sempre accesi e altri che squillano a vuoto: Gli ultimi giorni non sono stati facilissimi in casa Fiorentina, tutt`altro. La chiusura del mercato viola è stata contraddistinta dal tentativo in extremis per.

Lecce celebra la vittoria grazie al primo gol di Dorgu: Patrick Dorgu, terzino del Lecce, ha segnato il suo primo gol in Serie A, portando la sua squadra alla vittoria contro la Fiorentina. Questo successo ha portato la sua media fantacalcio a 6,00. Un gol ...