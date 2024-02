Vincono Spezia e Ternana | allarme rosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) La risposta delle dirette concorrenti per la salvezza purtroppo ieri ha prodotto brutte notizie. Nelle altre gare previste infatti è arrivata la vittoria sia per lache per lo. E questo in classifica ha visto l’Ascoli scivolare di nuovo in terz’ultima posizione. La formazione guidata dall’ex Breda è riuscita a passare sul difficile campo della Reggiana per 2-0 grazie alle marcature messe a segno da Sgarbi in apertura e Raimondo nel corso della ripresa. Contestualmente tra le mura amiche i liguri di D’Angelo hanno conquistato l’intera posta in palio approfittando del momento no del Cittadella (quinta sconfitta consecutiva) imponendosi per 4-2. In termini pratici questo si è tradotto nel sorpasso effettuato da entrambe, ora salite a quota 25 punti. Due lunghezze di vantaggio dal Picchio (23). Nel prossimo appuntamento in programma sabato ...