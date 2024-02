Vincitore Grande Fratello | chi sarà? Il pronostico di Fiordaliso e Vittorio è unanime

(Di domenica 18 febbraio 2024) Chiildi questa edizione del, prima dell’annunciata pausa di un anno? Mancano ormai meno di due mesi alla finale del reality condotto da Alfonso Signorini, ma già da tempo si rincorrono i pronostici su chi trionferà in questa edizione che, secondo alcuni, è la peggiore di sempre.sul... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sara Ricci, intervenuta in queste ore a Casa Chi, ha parla to di diversi argomenti, dal ritorno al Grande Fratello di Beatrice Luzzi, passando per ... (blogtivvu)

Durante la lunga edizione del Grande Fratello il giudizio insindacabile dei telespettatori sembra essere cambiato in corso d’opera, un po’ come ... (anticipazionitv)

Da quando è stata costretta ad abbandonare, lo spiato appartamento di Cinecittà, Monia La Ferrera non si era ancora esposta chiaramente su cosa ... (tuttivip)

Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un programma televisivo italiano di genere reality, in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone comuni non note, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

Fiordaliso e Vittorio Menozzi svelano chi vedono come vincitore del Grande Fratello Mediaset Infinity

Grande Fratello: tutti i vincitori (e che fine hanno fatto) Vanity Fair Italia

Carnevale da record, 'Il pescatore di sogni' vincitore indiscusso: Piazza Garibaldi presa d'assalto tra stelle filanti, coriandoli e, ovviamente, i bellissimi carri: gli altri due sul podio sono 'Il signore degli anelli' e 'Nettuno e la Sirenetta' ...

Lavagna: tutti i vincitori del 48° Invernale del Tigullio: Diciassette prove, tre mesi e sei week end di confronti in acqua, trentadue imbarcazioni iscritte per il 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. "I numeri di questo 48° Invernale ci inorgogliscon ...

Rimini: è di Formello la migliore birra artigianale italiana: Le migliori birre artigianali italiane del 2024 sono state premiate in occasione della prima giornata di Beer&Food Attraction, the eating out experience show. Ad ospitare la premiazione della XIX ediz ...