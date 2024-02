VIDEO | Velveteen Dream torna sul ring | l’ex WWE appare in uno show indie dopo anni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 febbraio 2024)sulWWE,ben tre, ha fatto un’apparizione in Dynasty, in quel di Albany, New York, interrompendo l’opener ed indicendo una Open Challenge per il main event delloNXT, licenziatoaccuse di molestie sessuali (mai confermate) nel 2021, ha quindi vinto il suo incontro con Alec Odin, venendo anche acclamato dal pubblico e “lavorando” come babyface. Persi tratta quindi di un ritorno sulabbastanza tormentati, a seguito dello scandalo che lo colpì, al licenziamento ed ai due arresti ravvicinati di duefa. Recentemente Patrick Clark, il suo vero ...