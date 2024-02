VIDEO | Carlito lotta il suo primo match in singolo dopo quasi 13 anni dall’ultima volta in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 febbraio 2024) Gli house show della WWE sono spesso ricchi di incontri da ricordare e di incidenti, e l’evento Road to WrestleMania di questo sabato a Oakland, in California, non è stato da meno: la striscia di sconfitte di un ex campione si è conclusa5083 giorni. La star in questione è, che l’anno scorso ha fatto il suo ritorno sulla scena mondiale. L’ex United States Champion è stato una parte importante di SmackDown e della fazione Latino World Order ed è attualmente coinvolto in una faida con i Legado Del Fantasma. 13… Il 44enne ha partecipato al Road to WrestleMania live event di ieri sera, dove ha affrontato Austin Theory in una sfida uno contro uno. Si è trattato delindiin un house show ...