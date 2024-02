Vicino Roma | il borgo più piccolo del Lazio | piccolissimo centro storico con meno di 70 abitanti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 febbraio 2024), con i suoi borghi regala panorami mozzafiato. Dove andare per trovare il più. La mappa dell’itinerario. Il Lago del Salto (ANSA-IlCorrieredellacittà.com), i borghi senza tempo della regione sono un toccasana per i turisti. Scegliere dove andare è difficile, ma è possibile scoprire qualsiasi cosa all’insegna del buon cibo e la capacità di ammirare il verde con panorami incredibili. Scorci da cartolina, quello che serve per rendere una giornata indimenticabile e anche mozzafiato. Poche spese, tante curiosità e aneddoti. Non solo storia, ma anche set di magnifici film. In provincia hanno girato capolavori del cinema contemporaneo, basti pensare agli scorci di Ben Hur oppure ai primi film di Pasolini. Uccellacci Uccellini è un omaggio proprio alle campagne dele non ...