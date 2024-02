Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024)DEL 18 FEBBRAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12-TARQUINIA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 17+000 TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; E STASERA ALLE 18.00 ALLO STADIO BENITO STIRPE SI GIOCA FROSINONE-VALEVOLE PER LA 25^GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; A PARTIRE DALLE ORE 14.00 ATTIVI DIVETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIALE OLIMPIA E IN ALTRE STRADE NELLA ZONA DELLO STADIO; POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...