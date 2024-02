Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024)DEL 18 FEBBRAIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD SEGNALATA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PERNORD IN DIREZIONE DELLA CITTA’, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, DA DOMANI 19 FEBBRAIO SULLA STRADA PROVINCIALE DOGANA AL VIA LAVORI DI POSA CAVI DELLA RETE ELETTRICA A CURA DI ASTRAL DAL KM 1 AL KM 9 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TUSCANIA: PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SUL TRATTO INTERESSATO DAI CANTIERI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral