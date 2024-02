Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024)DEL 18 FEBBRAIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN CAMION IN PANNE AL KM 580 TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; SEMPRE CON RIFERIMENTO AI CAMION, RICORDIAMO CHE A PARTIRE DALLE 9 E FINO ALLE 22 SCATTERA’ IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral