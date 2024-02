Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 febbraio 2024)DEL 18 FEBBRAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A12 SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA CERVETERI E CIVITAVECCHIA PORTO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; E ALLO STADIO OLIMPICO DIALLE 12.30 SI GIOCA-BOLOGNA VALEVOLE PER LA 25^GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; GIA’ A PARTIRE DALLA MATTINATA ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DEL FORO ITALIC O E DELLA FARNESINA, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE ...