Via Zarlati nella morsa del degrado | Abbandonati in mezzo ai rifiuti

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Emanuela Zanasi Un quartiere fantasma disseminato di capannoni; eppure qualcuno che lavora nel villaggio artigiano di Modena Ovest ancora c’è, ma è costretto a convivere con montagne dilungo la strada. E’ il caso del signor Alberto Salvalai, imprenditore titolare della storica officina S.e.a, aperta dal padre negli anni ’50, premiata per la fedeltà al lavoro e progresso economico. Siamozona di via, sede della ex fonderie, chiuse e ora in fase di smantellamento dopo una diatriba con i residenti durata anni. L’officina S.e.a. confina proprio con lo stabilimento delle fonderie. Ora uno dei capannoniè occupato abusivamente da sentatetto. "Vediamo persone che entrano ed escono ad ogni ora – spiega il signor Salvalai – è una ...

Via Zarlati senza le fonderie: 'Una discarica a cielo aperto'.: MODENA - Montagne di rifiuti accatastate come in una vera discarica a cielo aperto. Questa la situazione al villaggio artigiano di Modena Ovest, zona via Zarlati, ex fonderie. A segnalare uno scenario che parla da solo è Alberto Salvalai. La sua attività, si trova tra due strade chiuse, via Orsini e via Coppola. C'è di tutto, da rifiuti alimentari ...

Via Zarlati senza le fonderie: 'Una discarica a cielo aperto'.: MODENA - Montagne di rifiuti accatastate come in una vera discarica a cielo aperto. Questa la situazione al villaggio artigiano di Modena Ovest, zona via Zarlati, ex fonderie. A segnalare uno scenario che parla da solo è Alberto Salvalai. La sua attività, si trova tra due strade chiuse, via Orsini e via Coppola. C'è di tutto, da rifiuti alimentari ...