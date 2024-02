Via Paga al buio da giorni | Giglio FdI | “Situazione che crea disagi e problemi di sicurezza”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Domenico, esponente di Fratelli d’Italia. Da diversi, l’illuminazione pubblica di via Francescoè fuori uso, lasciando alresidenti, commercianti nonché la zona del pronto soccorso dell’ospedale. Questanon solo causapratici, ma potrebbe anche innescaredipubblica. È essenziale un intervento celere per ripristinare l’illuminazione e garantire ladi chi vive e lavora in questa zona. Si spera in una celere risoluzione da parte delle autorità competenti affinché risolvano prontamente questo problema, assicurando un ambiente sicuro e ben illuminato per ripristinare la normalità e ...