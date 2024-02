Via a MIPEL 125 | riflettori su travel&business e focus su internazionalizzazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si è aperta oggi e proseguirà fino al 21 febbraio l?edizione 125 di? l?evento internazionale dedicato alla pelletteria e all?accessorio moda ? nell?area espositiva di Fiera Milano-Rho, organizzata con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e di Agenzia ICE, nonché il patrocinio del Comune di Milano.All?inaugurazione della manifestazione, insieme alle concomitanti Micam, The One Milano, Milano Fashion&Jewels, Lineapelle e Simac Tanning Tech, che vedono la partecipazione di buyer di primo piano, è intervenuto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a cui le varie ma-nifestazioni hanno rivolto i diversi appelli. Anche Claudia Sequi, Presidente di Assopellettieri, ha portato le istanze del proprio comparto, chiedendo un maggiore sostegno del governo al Made in Italy su due ...

