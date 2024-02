Vetrine con il segno del lutto Firenze si ferma per riflettere

(Di domenica 18 febbraio 2024)con undie saracinesche abbassate. Tante attività commerciali di, ieri, hanno aderito alcittadino, proclamato dal Comune per le vittime del crollo nel cantiere per la costruzione della nuova Esselunga di Novoli. Piccoli gesti per far sentire tutta la vicinanza alle famiglie degli operai che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Nel centro storico, su molteè stato affisso un cartello con il fiocco nero delaccompagnato da poche, ma significative, parole: "Esprimiamo la nostra vicinanza a coloro che sono coinvolti nella tragedia avvenuta nel cantiere in via Mariti. Alle famiglie delle vittime, porgiamo le più sentite condoglianze". Tanti commercianti e ristoratori hanno, poi, raccolto l’invito di Confcommercio a ...

Per Chiara Ferragni il nuovo anno inizia con un atto di vandalismo. Il negozio dell'influencer in via del Babuino a Roma è stato infatti imbrattato ... (ilmattino)

CentoVetrine è stata una soap opera italiana prodotta da Mediavivere in 15 stagioni dal 2001 al 2016 per le reti televisive Mediaset. Ambientata a Torino, trattava di amore e affari intrecciando le storie di più famiglie legate alla catena di negozi CentoVetrine e al gruppo finanziario (holding) Ferri. La soap opera fu trasmessa quasi interamente su Canale 5 dall'8 gennaio 2001 all'8 agosto 2016; per tre mesi, tra il 15 dicembre 2014 e il 10 marzo 2015 fu altresì trasmessa da Rete 4. Con 3 318 episodi prodotti e trasmessi in 15 stagioni è la soap opera italiana più longeva dopo Un posto al sole. La soap viene replicata di notte su Canale 5 e su La5, alternandosi con Vivere. Inoltre è disponibile su Mediaset Infinity dal 15 giugno 2023.

Manifestazione per Ilaria Salis in centro a Milano, petardi e una bomba carta: Sono satte colpite vetrine di banche e negozi, nonché pensiline delle fermate Atm. Udienza ... per me e mia moglie, prendere domicilio a Budapest con il rischio di andare a fare la spesa e incontrare i ...

Milano, piano da 15 milioni per sostenere economia di prossimità: Il piano prevede 8 linee di intervento (dati e informazioni, negozi e botteghe, vetrine su strada, ... è "riportare le attività nelle aree dove c'è un'alta desertificazione commerciale", con un piano ...

Morti nel cantiere Esselunga, i negozi di Firenze si fermano per 15 minuti. "Una vera tragedia": ...vittime della tragedia del crollo nel cantiere dell'Esselunga e più in generale di tutte le vittime del lavoro e in solidarietà con le loro famiglie" come riportato sui manifesti affissi alle vetrine ...