Vespri di Quaresima e canti ambrosiani risuonano in basilica

I fedeli della Comunità pastorale della Madonna del Rosario propongono per tutta la Quaresima la celebrazione comunitaria dei vespri in canto ambrosiano come nel Medioevo o nei monasteri. Il primo appuntamento è per domenica 18 febbraio 2024 alle 18 nella Basilica di San Nicolò a Lecco. La celebrazione si apre con il Lucernario, durante il quale si portano all'altare i lumi, simbolo di Cristo luce del mondo. Conclusi i vespri, viene impartita la solenne benedizione eucaristica, ritmata dai testi e dalle melodie degli inni "Tantum ergo" e "O salutaris hostia".

La Quaresima è una delle ricorrenze che la Chiesa cattolica e altre Chiese cristiane celebrano lungo l'anno liturgico. È un periodo di circa quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua; secondo il rito romano inizia il Mercoledì delle ceneri e si conclude il Giovedì santo, mentre secondo il rito ambrosiano parte dalla domenica successiva al Martedì grasso e si conclude il Giovedì santo con l'inizio del Triduo pasquale.

