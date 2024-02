Verso il riavvicinamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’attrito tra Meghan e Kate risale ai giorni prima delle nozze della Markle con Harry. Ma, secondo US Weekly, "Si stanno facendo passi per la riconciliazione". E anche la principessa del Galles sembra disponibile alma "non si immischierà", nei rapporti di suo marito, il principe William, con suo fratello minore