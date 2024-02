Verso Empoli-Fiorentina Italiano sceglie il silenzio | Nicola carica i suoi | “Gara sentita”

(Di domenica 18 febbraio 2024)(Firenze), 18 febbraio 2024 – Se Vincenzodi non parlare alla vigilia del derby, il suo collega Davideanticipa tutti e mette le cose in chiaro. “So bene cosa significa questa partita per noi e no, non è come le altre. Nel nostro ambiente, il match con laè sempre unaparticolare”. Senza scadere nella solita diatriba – derby sì, derby no – la sfida di oggi pomeriggio (ore 15, stadio Castellani) assume contorni del tutto particolari. Lacerca punti per rilanciare le sue ambizioni europee, l’vuole proseguire nella striscia positiva inaugurata dopo il cambio di allenatore. Un mese fa non ci sarebbe stata storia. Oggi, dopo due vittorie e due pareggi in quattro partite, gli azzurri credono ...

Come scrive Gianluca Di Marzio, sono ore di riflessione per la Salernitana. Il presidente Iervolino pensa a un nuovo cambio in panchina. Via Pippo ... (ilnapolista)

Empoli (pronuncia /'empoli/) è un comune italiano di 49 136 abitanti della città metropolitana di Firenze in Toscana.

De Laurentiis furibondo, è sceso due volte negli spogliatoi (ormai è un'abitudine): ... a Castel Volturno sono in agenda il faccia a faccia tecnico - squadra e il primo allenamento verso ... La lite con Garcia negli spogliatoi De Laurentiis: "Con l'Empoli al 45esimo dissi a Garcia "che c. ...

Fiorentina a Empoli, aria di derby da non sbagliare: La Fiorentina non vince in trasferta da due mesi e farlo a Empoli significherebbe rispondere, in un colpo solo, a tutto ciò che non sta girando per il verso giusto ormai da troppe settimane. Un ...

Le partite di oggi, domenica 18 febbraio 2024 - Calciomagazine: Alle 15 sono in programma due gare: Udinese - Cagliari e il derby toscano Empoli - Fiorentina . ... Ciurria verso la panchina. Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B si disputa alle ...