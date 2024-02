(Di domenica 18 febbraio 2024) L'Antitrust Ue sta per sanzionarecon unarecord per il comparto delle 'big tech' e nell'ordine dei 500di euro per violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi dile. Lo riferisce il Financial Times, citando cinque fonti a conoscenza dell'indagine, e affermando che l'annuncio dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo mese. La Commissione europea ha indagato sull'ipotesi cheabbia bloccato le app dall'informare gli utenti dell'iPhone di alternative più economiche per accedere ad abbonamentili al di fuori dell'App Store. L'indagine è partita su un reclamo di Spotify del 2019.

La Commissione ha indagato sull’ipotesi che Apple abbia bloccato le app dall’informare gli utenti iPhone di alternative più economiche per accedere ... (ilsole24ore)

L'Antitrust Ue sta per sanzionare Apple con una multa record per il comparto delle 'big tech' e nell'ordine dei 500 milioni di euro per violazioni ... ()

La Fiat 500 (nome in codice Fiat 312) è una superutilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT. Presentata il 4 luglio 2007, ripropone molte soluzioni stilistiche dell'omonima antenata che esordì cinquant'anni prima.

Verso 500 milioni multa Ue a Apple sullo streaming di musica: L'Antitrust Ue sta per sanzionare Apple con una multa record per il comparto delle 'big tech' e nell'ordine dei 500 milioni di euro per violazioni alle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale.

La Moby Legacy arriva a Olbia, offerte per celebrare il gigante del mare: ... 237 metri di lunghezza per 32 metri di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate . Assieme ...di coloro che prenoteranno un viaggio il 18 febbraio per le partenze dei traghetti Moby verso la ...

La ministra Locatelli apre Beer&Food Attraction. Tra le novità birre all'olio d'oliva e con il mosto d'uva: La rinnovata presenza e il patrocinio di AssoBirra testimoniano l'impegno continuo verso l'... Ca, attesissima dal bacino professionale, con oltre 500 concorrenti in ogni categoria di gara e 2000 ...